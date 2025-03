ALLUMIERE - Allumiere di nuovo in piazza per la Giornata internazionale della donna grazie al gruppo di attiviste "Se Non Ora Quando?" Di Allumiere e l'amministrazione comunale di Allumiere e, in particolare, della delegata alle Pari Opportunità, Alessia Brancaleoni in collaborazionecon le scuole di Allumiere. Le due giornate dedicate a questa importante celebrazione si terranno oggi e domani e le organizzatrici cercheranno di coinvolgere tutta la cittadinanza.

Le iniziative sono state programmate e organizzate da “Se non ora, quando?” Allumiere, che da tanti anni lavora sul territorio per sensibilizzare sul tema della parità di genere e, in generale, sul tema dei diritti, con la collaborazione del Comune di Allumiere nella persona della delegata Dott.ssa Alessia Brancaleoni. Oggi si terrà la prima parte della manifestazione: alle 10.15 l'appuntamento è fissato nel cortile della scuola Primaria. “Quest’anno - raccontano le volontarie di Snoq Allumiere - abbiamo deciso, come abbiamo fatto in questi ultimi anni, di tornare in piazza, per celebrare questa importante data, coinvolgendo prima di tutto bambine e bambini, ragazze e ragazzi sia attraverso il coinvolgimento delle scuole che delle associazioni operanti sul nostro territorio. Lo ripetiamo spesso e ne siamo sempre più convinte che “Se crescono le donne, cresce il paese”: si tratta di un messaggio fondamentale che ancora trova difficoltà a concretizzarsi realmente. Lavorare sulla consapevolezza soprattutto delle giovani generazioni è il passo fondamentale verso un mondo più giusto. La giornata sarà dedicata all’importanza dell’istruzione e della formazione, attraverso alcune figure femminili della cultura perché l’esempio positivo del coraggio e della competenza di queste Donne deve essere ricordato e diffuso. Stamattina alle 10.15 appuntamento presso il cortile delle scuole elementari per poi marciare insieme verso la piazza, urlando di nuovo lo slogan “Siamo luna che muove le maree, cambieremo il mondo con le nostre idee”, lo slogan che guida da sempre la lotta femminista. La piazza accoglierà i lavori delle scuole, dando spazio a letture, canti, riflessioni e poesie. In particolare spazio sarà per le alunne e gli alunni che hanno lavorato in continuità, progetti curati dalla Prof.ssa Lucidi e dal Prof. Benedetti e da tutte le insegnati della scuola Primaria e SSIG. Per questo ringraziamo tutto il personale, nella persona della Dirigente Brigida di Marcello. Sarà in questo modo una giornata importante per la nostra comunità". Domani, 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, al Palazzo Camerale (Aula Nobile) si svolgerà la seconda parte delle iniziative promosse per questa ricorrenza. "Domani - proseguono le attiviste di Snoq? Allumiere - ospiteremo una presentazione spettacolo sulla figura di Giulia Farnese, partendo dal libro scritto da Roberta Mezzabarba: la storia di una donna, che, dopo essere riuscita a liberarsi dall’utilizzazione della famiglia, ha saputo rinascere e autodeterminarsi, una storia che pochi conoscono e da cui emerge una grande complessità e modernità. Ringraziamo l’amministrazione comunale, nella persona della delegata Alessia Brancaleoni, che ha scelto di condividere con noi questo percorso, insieme agli uffici di riferimento, un team al femminile. Ringraziamo anche il Coordinamento Donne SpiCGIL per il consueto supporto. Sono molte le associazioni che hanno accolto il nostro invito a collaborare: Amici della musica, Il Ponte, l'Associazione delle Contrade “A. Chigi”, Casa delle Arti: a tutti va un grazie enorme. Un ringraziamento anche per la pronta collaborazione della Prociv, della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri che fattivamente si occupano della sicurezza della manifestazione". La delegata alle Pari Opportunità, Alessia Brancaleoni spiega invece: "Come ogni anno, l’8 Marzo è un appuntamento importante e soprattutto un momento di riflessione per tutti noi. L’amministrazione, insieme al movimento Snoq, sempre in prima linea, vuole dare continuità al lavoro svolto negli anni passati, infatti, anche quest'anno ha dato vita a due giornate: oggi insieme alla scuole, Primaria e Secondaria, al Centro di solidarietà il Ponte di Civitavecchia e all’Associazione Amici della Musica sfilerà per le vie del paese con un piccolo Corteo, è importante gettare il seme della consapevolezza e della riflessione nelle future generazioni. Invece la giornata di domani, 8 marzo, sarà dedicata alla presentazione di un bellissimo libro di Roberta Mezzabarba "Iulia Farnesia”, lettera da un’anima". Importante tenere viva nel nostro Paese la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, così come quella del 25 novembre, perché portano con sé la nostra storia e le nostre conquiste".

