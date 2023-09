CERVETERI – Donna anziana travolta da un’auto mentre attraversava la strada. È l’ennesimo caso in città quest’anno e a farne le spese in mattinata una ultraottantenne investita in viale Manzoni. La pensionata è stata trasportata con l’ambulanza all’Aurelia Hospital. Alla guida della vettura un’altra donna. Entrambe risultano residenti in città. Oltre ai sanitari, in viale Manzoni sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per gestire la circolazione stradale ed eseguire i rilievi per stabilire l’esatta dinamica. Da capire se il pedone stesse sulle strisce pedonali.

Nel pomeriggio di oggi invece altro brutto incidente in via Fontana Morella tra Cerenova e Ladispoli. Sono intervenuti i vigili urbani di Ladispoli e i vigili del fuoco di Marina di Cerveteri. Secondo una prima ricostruzione il primo scontro tra una Fiat 500 guidata da un 55enne diretto verso Cerveteri che è andato ad impattare con una Mercedes Classe A al cui volante c’era un 47enne che si stava immettendo su via Fontana Morella da via del Beccaccino. Il primo si è ribaltato più volte finendo su un terreno agricolo ma nella carambola è stata coinvolta anche una Peugeot dove a bordo si trovavano moglie e marito usciti fuori miracolosamente illesi. Solo il 55enne è finito in ospedale al San Paolo di Civitavecchia ma non è in pericolo di vita.

Incidente a parte, è un punto problematico in prossimità di via del Bagolaro, stradina che conduce a Campo di Mare, perché la carreggiata sta franando in diversi punti e in entrambe i sensi di marcia e nessuno interviene per metter mano ad una situazione critica, specialmente nelle ore notturne dove la visibilità è scarsa e altri incidenti si erano verificati per l’attraversamento di cinghiali che hanno occupato la zona della palude di Torre Flavia ormai da parecchio tempo nascondendosi di notte nella folta vegetazione.

