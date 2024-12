ALLUMIERE - Parte oggi ad Allumiere la Festa d'autunno e dei giochi popolari, una kermesse di due giorni dedicati alla promozione dei prodotti del territorio contornata da giochi popolari, spettacoli musicali, bande itineranti, rappresentazioni teatrali, poesia a braccio, arti circensi e laboratori per bambini. La popolare e tradizionale Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari si presenta ai nastri di partenza dopo l'ottimo successo ottenuto con l'Anteprima della Festa d'Autunno. In questo weekend prosegue quindi con molte iniziative imperdibili la 36^ Edizione della Festa di autunno e dei giochi popolari: una manifestazione che quest'anno si presenta in grande spolvero e propone un programma intenso di attività per tutti i gusti e per tutti gli amanti del territorio. Saranno tanti gli stand dove si potranno degustare e apprezzare i prodotti a km 0, contornati anche da mercatini dell'artigianato. I giochi popolari inseriti in maniera strutturale nella festa lo scorso anno propongono la possibilità di tornare al passato per bambini, giovani e adulti. Lungo tutto il percorso sarà possibile incontrare poeti a braccio, stornellatori, teatranti, street band e giocolieri. Gli allestimenti che vedono l'associazione GGP di Allumiere e tante donne volontarie a lavoro da giorni creeranno scenografie e scorci della tradizione agricola e contadina del passato. Il consigliere delegato al turismo Duccio Galimberti che sta coordinando il tutto insieme al Sindaco, ai delegati di riferimento, ai produttori e alle associazioni locali e territoriali coinvolte, invita tutti a venire ad Allumiere per vivere una due giorni di grande intensità all'insegna della promozione del territorio e del territorio. Stamattina ci sarà l'accoglienza al gruppo Komen e poi seguirà il pranzo sociale. "Alle 15 parte da piazzale Cesare Moroni la grande novità di quest'anno, ossia la parata d’Autunno a cura del Gruppo Giovanile Parrocchiale (GGP) con la partecipazione del gruppo Academy Vittoria Dance - spiega la presidente della Proloco di Allumiere, Maria Pinardi - dalle 15:30 apertura stand con produttori locali e padellone delle caldarroste in piazza; grande appuntamento con la tradizionale "Cursa delle carrettelle" lungo Via Roma, seguirà il palo della cuccagna per i bambini in piazza. La serata si chiude con musica per via Roma e street food sulla via. Le previsioni meteo si prevedono favorevoli: vi aspettiamo tutti numerosi per vivere una bella giornata di festa e di allegria". La festa proseguirà domani con una lunga serie di iniziative.

