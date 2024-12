CERVETERI – Posti di blocco interforze nella frazione di Valcanneto finita nelle cronache per i tanti, troppi furti nell’arco di quest’anno. Ma la serata del maxi controlli di guardia costiera, polizia, finanza e vigili urbani ha portato anche a dei risultati importanti nel contrasto alla droga e allo spaccio di stupefacenti. Investigatori che hanno notato alcune persone poco raccomandabili entrare nel retro di un ristorante di un circolo sportivo di Valcanneto e a quel punto è scattato il blitz vero e proprio nel locale. Nella cucina è stata rinvenuta una quantità ingente di cocaina e tre persone sono state arrestate, mentre quattro sarebbero indagate. Un’operazione imponente, disposta dal nuovo dirigente e commissario capo di polizia della sede ladispolana via Vilnius Fabio De Angelis, sotto gli occhi dei clienti e di tante coppie che stavano ballando all’interno della struttura che ora rischia di subire il provvedimento di chiusura da parte delle autorità preposte. Per questo non può essere definita conclusa questa indagine. Compito dei poliziotti ora sarà quello di capire se dietro ai pusher ci sia una rete ben più sviluppata sull’intero litorale nord. Nella stessa serata sono state identificati centinaia di automobilisti sempre a Valcanneto ed elevate decine di sanzioni relative al codice della strada.

