Una coppia finisce nei guai per la droga. Nella notte tra venerdì e sabato è stata fermata dai carabinieri di Soriano nel Cimino durante un controllo di routine in località Piangoli. I due conviventi nel comune di Celleno sono stati trovati in possesso di una modica quantità di cocaina. I militari, però, sono stati insospettiti dal loro atteggiamento e hanno deciso di procedere a un controllo approfondito. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire una piccola quantità di cocaina, sufficiente a far scattare ulteriori accertamenti.

Le indagini sono proseguite con una perquisizione presso la residenza dei due. All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno scoperto 71 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto per possesso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. La donna, invece è stata segnalata alla locale prefettura.

I carabinieri di Soriano nel Cimino continuano a monitorare attentamente la situazione, raccogliendo informazioni e conducendo ulteriori indagini per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza della comunità.