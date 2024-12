Dopo diversi episodi che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, il questore Luigi Silipo ha disposto la chiusura per dieci giorni di una discoteca sui Cimini. In particolare il comando compagnia dell’Arma competente per territorio aveva segnalato che all’interno del locale di intrattenimento danzante in un comune dei monti Cimini si erano verificati nei mesi scorsi diversi episodi di violenza, alcuni dei quali avevano comportato la necessità per le vittime di ricorrere alle cure di personale sanitario. Inoltre nel parcheggio della discoteca erano stati controllati dei giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente e per tale motivo, segnalati alle autorità competenti. Dalla successiva istruttoria curata dagli agenti della polizia amministrativa della questura di Viterbo è emerso che il locale non fosse nuovo al verificarsi di episodi del genere, già sanzionati precedentemente. Il questore di Viterbo ha disposto così, la sospensione per 10 giorni dell’attività della discoteca. Con l’approssimarsi della stagione invernale continueranno i controlli nei confronti dei locali pubblici del territorio provinciale.