CERVETERI - Solo qualche secondo dopo e un automobilista sarebbe stato colpito in pieno da un grosso albero che improvvisamente è crollato sulla carreggiata. Dramma sfiorato a Valcanneto, sull’arteria provinciale Doganale, martedì sera dopo le 22. La strada è stata chiusa per oltre due ore in direzione di Ceri e di conseguenza ne ha risentito il traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova per rimuovere da terra i rami e il tronco dell’arbusto venuto giù.

