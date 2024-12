CIVITAVECCHIA – «Dopo vent’anni non sono più il presidente della Società Storica Civitavecchiese. Credo che ad un certo momento gli stimoli vengano a mancare».

Un passo indietro, che non significa però l’abbandono della realtà che ha fondato nel 2004, insieme tra gli altri ad Odoardo Toti. Enrico Ciancarini passa il testimone della presidenza della Società Storica Civitavecchiese a Claudia Tisselli, eletta venerdì pomeriggio dal Consiglio direttivo.

Non una pagina che si chiude, per Ciancarini, che con dedizione, curiosità, intraprendenza, grande impegno ha contribuito a far crescere la Società Storica in questi lunghi vent’anni, realizzando numerosissime iniziative, guardando sempre con attenzione alle tradizioni, alla storia, al passato della città, per continuare a scrivere un presente ben saldo nei valori di Civitavecchia. L’ormai ex presidente, infatti, ha assicurato ancora la sua presenza all’interno dell’associazione: «Mi impegnerò ancora di più nella ricerca storica, mia grande passione - ha infatti spiegato - alla Società Storica darò il mio contributo nel campo editoriale». Tra Bollettini, diventati ormai un appuntamento fisso, ed altre pubblicazioni, tra ricerche, saggi ed articoli, il nome di Enrico Ciancarini continuerà quindi ad affiancarsi alla Società Storica.

