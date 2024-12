CIVITAVECCHIA – «Comprendiamo il rammarico manifestato da Don Herbert, peraltro figura spirituale imprescindibile dell’Ospedale San Paolo e si garantisce che da questo fine settimana la cappella sarà nuovamente utilizzabile». La conferma arriva dalla direzione strategica della Asl Rm4, a seguito dello sfogo dei giorni scorsi del cappellano del San Paolo.

«L’ospedale è interessato da un profondo intervento di ristrutturazione con numerosi cantieri attivi e tra questi, uno al terzo piano dove è ubicata la cappella, tra i reparti di Ginecologia e di Pediatria - ricordano - la stessa cappella è oggetto di migliorie che consentiranno di renderla più accogliente e funzionale con lavori che dimostrano la particolare attenzione della nostra Asl al benessere spirituale dei pazienti e dei familiari. Purtroppo, nonostante una preventiva condivisione del progetto e delle attività con il Cappellano, è stato necessario svolgere interventi non previsti, per i quali è mancata una tempestiva comunicazione, che hanno creato disagio e ci scusiamo in questa sede, dopo averlo già fatto personalmente. Rassicuriamo inoltre che al termine dei lavori, sarà trovata un’adeguata collocazione alla stanza dedicata all’ascolto di pazienti e parenti. Nonostante i numerosi e complessi interventi di ristrutturazione in corso, le sfide comunicative ed i disagi dovuti ai cantieri – hanno concluso – il San Paolo si sta progressivamente evolvendo per assicurare cure di qualità in ambienti confortevoli».

