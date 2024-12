CERVETERI – Dopo le multe i contenitori dei rifiuti ritirati. Prosegue senza sosta la lotta dell’amministrazione comunale a sostegno del decoro urbano. Comune che in questi giorni ha rimosso almeno 150 mastelli privi di tag o non associati ad alcuna utenza Tari. Il Granarone vuole avere la situazione sotto controllo grazie agli accertamenti effettuati dall’ufficio Ambiente e dagli operatori ecologici della Rieco Spa, la ditta che gestisce l’appalto della nettezza urbana. «Un’iniziativa – spiega il sindaco, Elena Gubetti - mirata ad individuare quelle utenze non in regola, in alcuni casi il tag non è più presente, altre volte si riscontro mastelli non associati a nessuna utenza o ad utenze cessate, situazioni mai regolarizzare con l'ufficio tributi». Sospetti ricaduti su alcune zone piuttosto che altre, come ad esempio Cerenova, frazione balneare piena di villeggianti, soprattutto romani, durante la stagione estiva. «Con l'introduzione della Tarip – prosegue Gubetti – è fondamentale che tutti i mastelli siano correttamente associati all’utenza in modo da, poter applicare correttamente l’imposta e far pagare a ogni utente per quello che realmente conferisce. Una buona raccolta differenziata, porterà ad una riduzione del tributo, per questo è necessario seguire poche regole fondamentali: essere in possesso dell’intero kit di mastelli, seguire il calendario di esposizione, conferire il mastello dell'indifferenziato solo quando è pieno». Annunciati ulteriori controlli nelle prossime settimana e indicazioni anche ai residenti che non si ritrovano più il contenitore. «Dovranno recarsi presso l’eco-sportello – conclude il primo cittadino etrusco - sito all’interno del Parco della Legnara per prenderne uno nuovo e regolarizzare dunque la propria posizione». Il centro è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15 alle 18. Sempre disponibile anche il numero verde 800688622 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle ore 18. Lo scorso mese gli agenti della Polizia locale di Cerveteri avevano invece inflitto una trentina di verbali nei confronti di chi aveva conferito in modo errato i rifiuti domestici.

