FIUMICINO - Fiumicino parla matematichese! È proprio il caso di dirlo visto che saranno ben tre gli alunni che quest’anno rappresenteranno la città del litorale ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. Dopo aver superato i quarti di finale, infatti, questi tre ragazzi con la passione per la matematica hanno preso parte – il 16 marzo scorso – alla fase semifinale che si è tenuta presso il Liceo scientifico Antonio Labriola e si sono piazzati in posizione utile per accedere alla Finale Nazionale che si svolgerà a Milano, proprio all’università Bocconi, il 25 maggio 2024. I tre finalisti, studenti di seconda media negli istituti comprensivi della Porto Romano e della Emilio Segrè, se la sono dovuta vedere con altri 90 coetanei altrettanto talentuosi e si sono classificati nella rosa dei 9 vincitori della categoria C1 al terzo, sesto e settimo posto, accedendo quindi alla finale nazionale. In quest’occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Parigi in Francia, presso l’Ecole Polytechnique di Palaiseau, il 25 e 26 agosto 2024. La storia dei “Campionati” comincia a essere… lunga. Quella del 2023-24 è la trentottesima edizione nel mondo e la trentunesima edizione organizzata in Italia dal Centro Pristem dell’Università Bocconi. Nel mondo sono più di 200.000 i concorrenti che si sfidano, negli stessi giorni e con gli stessi “giochi”. Provengono da 3 continenti: da Francia, Italia, Tunisia, Marocco, Niger, Perù, Russia, Ucraina, Svizzera, Belgio, Polonia, Lussemburgo, Canada, ecc. . In Italia, alla prima edizione, parteciparono poco più di 400 “giochisti”; gli iscritti all’edizione 2023 sono stati più di 40.000.

«È con estremo piacere che consegnerò a nome dell’Amministrazione un attestato di merito, agli alunni che si sono distinti grazie al loro talento e impegno, ottenendo un risultato che porterà lustro al nome della nostra città, sempre più spesso luogo di provenienza di molte eccellenze nello sport, nella musica, nell’arte ed ora anche nella matematica», ha dichiarato il sindaco Mario Baccini che incontrerà i ragazzi con le famiglie ed i docenti, in aula consiliare venerdì 29 marzo, per la consegna degli attestati. All’evento saranno presenti il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, l’assessore alla cultura, Federica Poggio, la Giunta ed i consiglieri.