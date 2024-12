LADISPOLI – Prima l’elettricità sparita per giorni, poi l’acqua, ora anche il gas. Non c’è pace per i poveri cittadini già costretti a subire l’ondata di caldo che sta contraddistinguendo questa estate come una delle peggiori dal punto di vista del clima e della vivibilità. I residenti del quartiere Cerreto si sono trovati nell’impossibilità di cucinare già giovedì al mattino per colpa di una foratura della condotta dovuta, probabilmente, ad un errore meccanico dei tecnici di Acea che stavano riparando una perdita idrica nella zona. Da lì il black out totale con migliaia di persone in difficoltà e in attesa della sostituzione del tubo. «Assurdo – si sfoga Silvana, residente in via Mosca – senza luce e acqua per giorni, ora senza gas. Non si può più vivere tranquillamente in questa città». In tantissimi si sono sfogati sui social. «Stasera che c’è l’acqua non c’è il gas: sembra una barzelletta e noi paghiamo», si accoda Silvia. «Possibile che a Ladispoli manchi l’acqua, la luce, adesso anche il gas, però le bollette sono sempre più care, specialmente per chi ha la casa per le vacanze e paga tutto il doppio», è il pensiero di Giovanna.

Parziale risoluzione del problema ieri nel pomeriggio, dopo oltre 30 ore. E gli abitanti ancora senza gas sono stati forniti di bombole dopo gli allacci creati ad hoc dai tecnici fin quando la situazione non tornerà alla normalità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA