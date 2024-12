CERVETERI – Mega voragine risolta: riapre al transito e alla sosta via del Lavotore, una delle strade più antiche della città etrusca. Sprofonda però un’altra arteria periferica: via Fosso di Fotignano. Il bordo stradale a seguito delle ultime piogge sta cedendo. «Ho avvisato subito la Polizia locale che prontamente è venuta sul posto – racconta il signor Patrizio Lucarini – per effettuare sopralluogo informando subito l’ufficio Tecnico per gli adempimenti del caso. Bisogna fare molta attenzione». Effettivamente dalle immagini si nota come la parte laterale sia sprofondata rendendo la guida molto pericolosa soprattutto nelle ore notturne in una zona poi dove già l’illuminazione non è al massimo. Soffre anche via di Zambra e la frazione Sasso. La pavimentazione è ridotta a brandelli e i residenti che ci abitano continuano a segnalare i rischi anche sui social allegando fotografie. Risolta almeno la situazione di via del Lavatore. La strada, a seguito della bomba d'acqua abbattutasi nella notte tra domenica e lunedì, aveva presentato sul suolo un cratere che aveva spinto l'amministrazione comunale, in sinergia con la Polizia locale, ad impedirne il passaggio per motivi di sicurezza. «Immediatamente – è quanto detto dal primo cittadino di Cerveteri, Elena Gubetti - abbiamo allertato Acea Ato 2, che in tempi brevissimi ha provveduto a recintare l'area e ad eseguire i lavori necessari alla sistemazione della zona interessata». I cittadini intanto puntano il dito contro le condizioni di viale Manzoni, alle prese con un dissesto che si è ripresentato con il maltempo di questi giorni che ha messo a nudo le criticità del territorio. Almeno partirà il restyling di via Furbara-Sasso anche se in un solo tratto. Automobilisti e pendolari pretenderebbero la riqualificazione dell’intera arteria provinciale.

