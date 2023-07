LADISPOLI - Dopo i monopattini, il fosso Sanguinara “accoglie” anche i carrelli della spesa. Questo uno degli ultimi “regali” di qualche incivile.

«Fosso di sanguinara, stamattina, da una parte la natura (è proprio qui che nelle settimane scorse nuotavano indisturbati due cigni adulti e i loro cinque piccoli), dall’altra l’inciviltà. Continuo ad essere convinto che bisogna reintrodurre l’educazione civica a scuola», scrive sui social il signor Benito per denunciare la presenza del “corpo estraneo” sul letto del fiume. «L'educazione civica è già materia scolastica da qualche anno,è la semplice, banale educazione che manca!», gli fa da eco Laura. Inciviltà già denunciata dai cittadini nelle scorse settimane. In quel caso il nodo del “contendere” erano appunto i monopattini elettrici approdati in città e abbandonati in ogni luogo senza alcuna cura per la natura e per il prossimo. A quello lanciato nel fosso vanno infatti ad aggiungersi quelli abbandonati al bosco di Palo, piuttosto che tra i sacchi della spazzatura lasciati in strada in attesa del ritiro da parte della ditta incaricata. E poi passaggi sui marciapiedi ostruiti, così come gli scivoli per i portatori di handicap. Insomma, una situazione di degrado dovuta principalmente all’inciviltà.

