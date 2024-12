CERVETERI - "Cultura, Turismo, Lavoro", il progetto finanziato dal Mic Italia con i fondi Pnrr sbarca al Castello di Maccarese. Presente anche il sindaco etrusco, Elena Gubetti che ha parlato di «un incontro per raccontare il nostro territorio attraverso le dinamiche sociali, economiche e culturali che lo hanno segnato nel tempo». «Comune di Cerveteri, Fondazione Catalano, Maccarese S.p.A. e Biodistretto Etrusco Romano partners in questo progetto di valorizzazione del territorio. Costruire politiche capaci di accompagnare la trasformazione utilizzando la cultura come identità e valore delle nostre comunità, affrontare un tempo di trasformazione veloce con strumenti che possano traghettare il valore dell'immenso patrimonio culturale, tangibile e immateriale nel futuro - ha proseguito Gubetti - tenendo come faro l'inclusione».

IL PROGETTO

Il progetto - si legge sul sito della Fondazione Catalano - nasce grazie al cofinanziamento del Ministero della Cultura derivante dai fondi PNRR resi disponibili mediante il procedimento pubblico denominato “Transizione digitale degli Organismi Culturali e Creativi “ – Azione A2, il cui obiettivo generale è sostenere la ripresa e il rilancio dei settori culturali e creativi come definiti dal programma Europa Creativa, ovvero tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali ed espressioni artistiche e altre espressioni creative individuali o collettive, ovverosia sul patrimonio culturale tangibile e immateriale.

Tra gli obiettivi specifici, tra l’altro c’è l’uso di “nuove tecnologie per rendere accessibili i contenuti culturali e le complessità legate al territorio, anche in termini di percezione del patrimonio e di miglioramento della qualità della vita attraverso la creatività contemporanea; favorire l’integrazione all’interno delle dinamiche collettive e l’inclusione della cittadinanza attiva nell’ambito dell’accesso alla cultura, in particolare nelle aree marginali.

