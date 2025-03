TOLFA - Successo a Tolfa per "Donne Artigiane", la mostra d'artigianato al femminile che si è svolta lo scorso 8 marzo presso il teatro Claudio. Ad esporre i loro bellissimi oggetti hand made le artigiane Roberta Galeotti con manufatti in resina;

Angelica Beebe con le sue candele e lavori all'uncinetto; Alessandra Vici con i suoi lavori in lana lavorata ai ferri, ceramica fredda e i gioielli; infine Ilaria Canfarini con le sue realizzazioni di accessori in gomma crepla. Questo gruppetto di donne artigiane di Allumiere e Tolfa è nata dal villaggio di Babbo Natale di Allumiere: qui ci siamo ritrovate per la prima volta e abbiamo capito che quest'artigianato è da rivalutare soprattutto nell'essere donna.

Portavoce di queste eccezionali donne artigiane tuttofare è Alessandra Vici, cheva nome di tutto spiega: "Stiamo cercando delle opportunità per far uscire le nostre bottegucce ambulanti. Questa mostra al teatro Claudio è stata associata all'evento promosso dalla dell'associazione Fidapa. Noi ci siamo messe nell'atrio del teatro mostrando le nostre le nostre creazioni.

Per il momento il nostro è un gruppo di sette ragazze, ma alla mostra abbiamo partecipato in quattro, perché le altre erano impossibilitate a partecipare. Il ventisette aprile saremo ad Almiere per Sentieri Fioriti, il trenta maggio e il primo giugno saremo sempre ad Allumiere per AsinItaly. Ora stiamo cercando di creare un piccolo evento tutto nostro".

