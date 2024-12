LADISPOLI – Brutto incidente oggi pomeriggio in via Palermo, in pieno centro urbano, dove una donna di 45 anni è stata travolta da una Fiat Panda guidata da un’altra donna 52enne. Da ricostruire la dinamica da parte degli agenti della Polizia locale di Ladispoli arrivati sul posto. Secondo una prima ricostruzione pare che il pedone sia stato colpito prima dallo specchietto e poi sia finito sotto la macchina. Non sarebbe in pericolo di vita ma ha subito una frattura grave alla gamba ed è stata trasportata con l’ambulanza del 118 all’Aurelia Hospital di Roma. Vigili urbani impegnati anche per gestire la viabilità. La strada è stata momentaneamente chiusa.