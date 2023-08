I vigili del fuoco sono intervenuti ieri a Bagnaia per aiutare il 118 a far uscire di casa per accompagnarla in ospedale, una donna che aveva necessità di un ricovero. I vigili del fuoco hanno riscontrato l’impossibilità di usare le classiche tecniche di assistenza al soccorso sia il forte sovrappeso della paziente, una 65enne del posto, che per la conformazione dell’abitazione.

La donna, infatti, avrebbe dovuto attraversare in barella due piani di una scala stretta e molto ripida.

E’ quindi stato richiesto l’intervento delle unità specializzate in tecniche speleo-alpino fluviali che hanno effettuato lo smontaggio di una parte della ringhiera della scala e hanno realizzato un sistema di calata con un paranco per fare scendere la signora fino al piano terra.

La donna è stata poi trasportata a braccio su una barella rinforzata per le vie del centro fino all’ambulanza. Sul posto hanno operato, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco di Viterbo con 7 unità di personale, un mezzo pesante e un furgone.