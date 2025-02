Si svolgeranno oggi i funerali di Maria Consiglia Lamagna, la donna di 74 anni, morta al Rugani Hospital di Siena dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico alla schiena. Originaria di Napoli, da anni viveva a Grotte Santo Stefano. Le esequie si terranno alle 11,30 nella chiesa della frazione.

L’ospedale in cui si è consumata la tragedia, dopo aver espresso cordoglio ai familiari della donna, ha attivato immediatamente “tutte le procedure interne per fare chiarezza sul decesso occorso post intervento, richiedendo l’esame autoptico”. come ha scritto la stessa direzione sanitaria.

“Un atto che riteniamo fondamentale - ha scritto ancora l’ospedale - per tutelare il rapporto consolidato di trasparenza e fiducia tra i pazienti e la nostra clinica. Massima trasparenza e rigore guideranno ogni accertamento, così come massima è la fiducia nei nostri medici e professionisti”.

La procura di Siena ha iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, tre medici: due neurochirurghi e un anestesista.

Mercoledì è stata eseguita l’autopsia sul corpo della donna che dovrà chiarire le cause del decesso.

I consulenti della procura hanno 90 giorni per depositare la perizia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scorso 13 febbraio Maria Consiglia Lamagna si è ricoverata a Rugani Hospital per essere sottoposta la giornata stessa a una un intervento di artrodesi delle vertebre lombari.

L’operazione, eseguita nel pomeriggio in anestesia totale, è durata circa un’ora.

All’uscita dalla sala operatoria, intorno alle 20, la donna ha parlato con i familiari ed è stata reattiva.

Nessun segnale che potesse far pensare al peggio. Alle 5 della mattina dopo, durante un controllo, l'infermiere ha trovato la donna priva di vita.

Maria Consiglia Lamagna si era trasferita a Viterbo nel 2011 e si era fatta subito apprezzare per la sua solarità. “Grazie di averti conosciuta - scrive un’amica sui social - Ci chiamavamo sorelle , avevamo troppe cose in comune. Adesso sei una stella brilli in cielo proteggi il tuo Walter. Addio tesoro dolce , mani d’oro come ti ho sempre chiamata .Mi manchi!”.

Maria Consiglia Lamagna lascia un compagno, due figli e una nipote.