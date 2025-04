SAN LORENZO NUOVO - «Con la cerimonia di consegna delle chiavi è stato ufficialmente assegnato all’associazione Gruppo Prociv San Lorenzo Odv un autocarro Iveco Eurocargo 180E25 da destinare ad uso dell’associazione». Lo annunciano il presidente Simone Serafinelli e il vice Cristian Baglioni

L’automezzo in questione è un ex compattatore che il comune di San Lorenzo Nuovo aveva acquistato nel 2008 ed usato per la raccolta dei rifiuti solidi. Diventato di proprietà dell’associazione, verrà prima portato in officina per delle riparazioni meccaniche poi verrà successivamente tolto il compattatore, montato un pianale originale Iveco che verrà utilizzato come cassone, dopodiché verrà installato sopra una cisterna antincendio dotata di pompa per pescaggio acqua naspi antincendio e motore.

La strada per la realizzazione di questo mezzo è già partita in salita per la difficoltà incontrata per procedere al passaggio di proprietà, i costi per la realizzazione del mezzo devono essere effettuati con i fondi che la regione eroga, con i contributi annuali del comune di San Lorenzo Nuovo e con il ricavato del 5×1000. La decisione è stata ben pensata ma questo mezzo risulta fondamentale per fronteggiare l’antincendio boschivo. Il mezzo si aggiungerà al parco mezzi dell’associazione già dotato di Fiat punto adibita al trasporto personale anche per visite ospedaliere, TaTa pick up con modulo antincendio, Iuszu Dmax Dato in comodato d’uso gratuito dalla regione Lazio con modulo antincendio, lama sgombraneve e spargisale».

