L’attaccamento alle proprie radici, nonostante il passare degli anni, è l’esempio più coerente dell’amore per la propria Terra. Lo ha dimostrato Enzo Telli, « che lasciò Bagnaia con la propria famiglia in tenera età, ma ha dimostrato e dimostra che il Paese dei propri Avi è sempre nel suo cuore». Lo racconta Aldo Quadrani, presidente dell’associazione Amici di Bagnaia. «Affermato imprenditore della ristorazione nell’isola di Anna Maria in Florida - racconta Quadrani -, ha sempre mantenuto un legame affettivo e materiale con Bagnaia e per questo, insieme alla sua compagna Virginia Russo, ha voluto fare una prima donazione di 600 euro all’associazione Amici di Bagnaia, da destinare al restauro e divulgazione del patrimonio artistico del Paese. Dobbiamo anche assolutamente ricordare che il nostro Enzo già in passato è stato vicino ai suoi concittadini: infatti, in occasione dei drammatici mesi della pandemia Covid, ha voluto esternare la vicinanza verso i propri conterranei inviando due sostanziosi contributi per aiutare quelle persone che in quel drammatico periodo avevano maggiormente problemi economici. Enzo è stato ed è un esempio da seguire per il bene della Terra natia e dei suoi abitanti. Grazie», conclude Quadrani.