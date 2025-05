Grande successo ieri all’Istituto tecnico tecnologico Leonardo Da Vinci, per la nona edizione del concorso “Donare per Donarsi”, promosso dal Tavolo del volontariato Donazione ed educazione alla salute della Asl di Viterbo. Oltre 1500 studenti, provenienti da 25 istituti scolastici della Tuscia, tra scuole primarie e secondarie di primo grado, si sono cimentati in elaborati creativi sul tema della donazione di organi e tessuti.

L’obiettivo dell’iniziativa, infatti è promuovere tra i più giovani la cultura della donazione, attraverso il lavoro di sensibilizzazione sui temi della solidarietà, della salute e della prevenzione che le associazioni organizzatrici, Admo, Aido, Avis e Associazione Malati di Reni, svolgono da anni sul territorio con passione, serietà e dedizione.

Novità di quest'anno del premio è la partnership con il Piano aziendale della prevenzione della Asl, i cui professionisti aziendali hanno presentato il progetto “Olimpiadi della Salute. Vinciamo insieme la gara contro la plastica”.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre agli studenti e ai docenti degli istituti che hanno aderito al concorso, tra gli altri anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl, Nicola Ferrarini, il dirigente scolastico Luca Damiani, il presidente del Forum delle associazioni trapiantati, Leonardo Loche, il presidente regionale dell’Associazione Malati di Reni, Roberto Costanzi, il presidente provinciale dell’Ordine delle professioni infermieristiche, Stefano Severini, e la referente del Miur, Antonella Proietti.

Oltre alle menzioni speciali, i tre premi principali sono stati assegnati: per il miglior video alla 3 primaria della Scuola Santa Maria del Paradiso di Viterbo, per le scuole primarie alla classe 5° A della scuola De Angelis di Gallese, e per le scuole secondarie di primo grado all’istituto Anna Molinaro, plesso Alessandro Manzoni di Montefiascone, classe 3 C.

«Per la verità – commenta il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, anche lui presente all’incontro di ieri – gli oltre 1500 ragazzi che hanno partecipato al concorso, con il loro impegno e la loro creatività, sono tutti vincitori, allo stesso livello. Progetti come questo sono fondamentali per costruire una cultura della salute e della solidarietà già tra i più giovani. Donare significa prendersi cura del prossimo e di sé stessi: un messaggio potente che vogliamo continui a crescere nelle scuole, attraverso le associazioni di volontariato presenti nel nostro tavolo e anche tramite i nostri professionisti impegnati nel Piano aziendale di prevenzione».