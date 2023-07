CIVITA CASTELLANA - E con una lettera che il vescovo Marco Salvi comunica gli avvicendamenti nella diocesi.

«Carissimi Confratelli - scrive il vescovo - prima che il periodo estivo ci “disperda” a motivo dei campi scuola, vacanze famiglia e altri impegni, è mia premura farvi pervenire in maniera ufficiale, quanto si è venuto pian piano delineando in questo periodo, circa l’avvicendamento di sacerdoti a guida di varie comunità, e le previsioni canoniche che debbono necessariamente essere prese per dare, a una o più parrocchie insieme, la stabilità in cui godere per un sano percorso ecclesiale.

Pertanto vi rendo noto, che in accordo con il collegio dei Consultori, ed ascoltati i diretti interessati, vivremo, a partire dalla fine di agosto alle prime settimane di settembre i seguenti avvicendamenti».

Di seguito li riportiamo come nella letttera del vescovo Salvi.

Don Terzilio Paoletti lascerà Fiano Romano e diventerà parroco di S. Sebastiano M. in Gallese; Don Maurizio Medici, lasciata la Comunità di Orte, diviene parroco di Santo Stefano Pm. in Fiano Romano; Don Augusto Mascagna assumerà l’ufficio di parroco di Orte centro, lasciando Rignano Flaminio; Don Paolo Marsala, già vicario cooperatore in Rignano Flaminio diventerà parroco della medesima cittadina; 5. Padre Josè Valdo Feitosa Filho, F.S.A., da anni impegnato pastoralmente nella comunità cristiana di Soriano, viste le dimissioni di reverendo monsignon Enzo Celesti e quelle del reverendo Don Roberto Folonier, assumerà l’incarico di guidare ad interim le tre Parrocchie di San Nicola di Bari, San Pietro, San Paolo della Croce; Don Enzo Prato è trasferito alla guida della comunità di Vigna di Valle – Bracciano (Santa Maria Madre della Chiesa); Don Oscar Ivan Blanco Vargas, fino ad ora vicario cooperatore in Sacrofano, assumerà la guida, come parroco di Santa Maria Assunta in Vasanello; Don Aldo Pangallo, già parroco in Faleria, lascia l’incarico per trasferirsi a Campagnano in aiuto al parroco di San Giovanni Battista; Don Michelangelo Alemagna, dopo valida esperienza presso la parrocchia di Vigna di Valle torna a prestare il suo servizio pastorale per la comunità dì Bracciano centro; Don Francesco Botta, già vicario parrocchiale di Santa Maria Assunta in Anguillara Sabazia, nonché delegato vescovile per la pastorale giovanile, assumerà l’incarico di vicario parrocchiale in Rignano Flaminio ed al contempo di coordinatore della pastorale giovanile della zona Faleritana e Flaminia; Don Maurizio Bisignani O.S.B. Silv., attualmente in extraclaustra, vivrà un’esperienza pastorale come sacerdote secolare, presso la parrocchia di Sutri; Don Angelo Mattiucci (diacono) già da ora svolgerà il suo ministero pastorale presso la parrocchia di San Biagio V. M. in Sacrofano; Don Santiago David Blanquicett (diacono) passerà dalla parrocchia di Santo Stefano P. M. in Bracciano, alla Comunità del SS. Salvatore, nella medesima cittadina, con la delega a coordinare la pastorale giovanile della zona Sabazia. Vi invito fin da ora ad invocare il dono dello Spirito Santo, affinché il nuovo assetto possa donare slancio pastorale alle nostre antiche terre, nell’impegno di un percorso di vera comunione da vivere insieme, per condividere la via proposta di una vera Chiesa Sinodale.

«Auguro a tutti voi - conclude il vescovo - un sereno e fecondo periodo estivo, raccomandando anche un sano riposo e colgo l’occasione per salutarvi e benedirvi dal profondo del cuore».

