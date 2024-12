ALLUMIERE - Fino alla nomina del nuovo parroco da parte del Vescovo Monsignor Gianrico Ruzza nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes ci sarà l'amministratore parrocchiale Don Ivan Leto, quest'ultimo, però, continuerà mantenere l'incarico presso la cattedrale di Civitavecchia. Il parroco di La Bianca, don Salvatore Vitiello, ha problemi di salute e quindi lascia l'incarico tra la commozione generale di grandi e piccini. La comunità di La Bianca era molti unità con don Salvatore e nell'ultima messa hanno avuto modo di salutarlo e di esprimergli il loro affetto. Durante la Settimana Santa don Ivan ha sostituto don Salvatore che era ricoverato. I parrocchiani e i residenti di La Bianca nel salutare don Salute hanno accolto con gioia la decisione del Vescovo Ruzza, il quale ha affidato a don Ivan Leto il compito di traghettare la parrocchia di La Bianca fino all'arrivo del nuovo parroco. Le prime parole dell'amministratore parrocchiale, don Ivan sono state: "Carissimi amici della comunità parrocchiale Nostra Signora di Lourdes di La Bianca, continuando a mantenere l'incarico presso la Chiesa Cattedrale di Civitavecchia, in attesa che sia nominato un nuovo parroco, per mandato del Vescovo Gianrico Ruzza sarò tra voi per qualche mese, in qualità di amministratore parrocchiale per guidarvi pastoralmente. I giorni della recente Settimana Santa, sono stati l'occasione per conoscerci già. Siete persone accoglienti e ho percepito da subito la dedizione che riservate alla vostra parrocchia. A presto. Fraternamente, Don Ivan". A nome della comunitá di La Bianca l'assessora Romina Scocco (anche delegata alla frazione) ha sottolineato: "Domenica scorsa la nostra piccola comunità ha ringraziato per quanto fatto e salutato fra le lacrime il parroco don Salvatore Vitiello, il quale in una celebrazione molto commovente ha salutato la nostra parrocchia di La Bianca che ha lasciato dopo 6 anni intensi. Alla cerimonia sono stati presenti numerosi fedeli, il coro parrocchiale e il sindaco Landi. Un ciclo finisce e ne inizia un'altro con don Ivan Leto che accompagnerà i fedeli fino alla nomina del nuovo parroco. La parrocchia è il cuore della nostra comunità, punto di preghiera, ma anche di aggregazione, cosa fondamentale per realtà piccole come la nostra. Un grande in bocca al lupo per tutto e un grazie al nostro don Salvatore, allo stesso tempo diamo un caloroso benvenuto a don Ivan: sono sicura che sarà accolto a braccia aperte dalla nostra bellissima comunità". Stefano Fracassa, uno dei parrocchiani sottolinea: "Tutta la comunità di La Bianca accoglie con gioia don Ivan per il suo insediamento temporaneo, in attesa che venga nominato il nuovo parroco sperando possa essere un punto di riferimento per tutti, cosa che abbiamo già sperimentato nella settimana prima di pasqua e che possa trovare la disponibilità di tante persone che si prodigano, con gioia e in totale gratuità, per iniziative parrocchiali".