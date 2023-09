FARNESE– Assemblea cittadina a Farnese domenica 17 settembre alle 17 all’anfiteatro Stendardi.

“L’assemblea dei sogni” è un’iniziativa dei cittadini e delle cittadine di Farnese che sentono il bisogno di cambiamento nel paese.

Con il supporto del comune abbiamo deciso di organizzare delle assemblee pubbliche per favorire l’incontro e il confronto tra residenti e tutte le persone che amano Farnese e che vorrebbero rivitalizzare il territorio in modo ecosostenibile.

L’assemblea è uno strumento di democrazia partecipata attraverso il quale i cittadini fanno sentire la propria voce e partecipano attivamente alla vita del luogo che abitano.

Durante quest’incontro ci conosceremo meglio, ascolteremo i desideri di tutte e tutti per Farnese e insieme proveremo a realizzarli. Dopo questo incontro ci divideremo in gruppi operativi in base alle tematiche emerse per svilupparle e realizzare concretamente i progetti con i soggetti interessati, persone, associazioni, gruppi informali, enti pubblici e privati. La partecipazione dei farnesani e delle Farnesane è un elemento essenziale: si parte dalla memoria e dalle tradizioni per costruire un futuro all’altezza dei nostri sogni più arditi.

Sono i giovani farnesani, le bambine e i bambini, i primi invitati a partecipare, sono loro che erediteranno il paese e sono fondamentali in questa fase di progettazione.

Vi aspettiamo domenica 17 settembre dalle 17 all’anfiteatro (In caso di pioggia ci riuniremo nel teatro-oratorio della Rocca, sopra il Rokkabar).

