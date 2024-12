TARQUINIA - Buon risultato anche per questa domenica al museo . I numeri degli ingressi per l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali, anche questa volta premiano Tarquinia.

Se il Parco archeologico di Pompei ha segnato 36.480 ingressi, attestandosi al primo posto, il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia ha registrato una rispettabile soglia di 1.151 visitatori, mentre il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia - Necropoli della Banditaccia e Museo nazionale archeologico Cerite a Cerveteri 1.124 ingressi. Numeri che fanno ben sperare per una ripresa dell’interesse dei turistiper il mondo etrusco e in generale per la cultura.