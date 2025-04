S. MARINELLA - Il Comune in collaborazione con l’associazione A-Mici Onlus ha organizzato per domenica a Parco Saffi dalle 10 alle 13,30 la Giornata del Microchip gratuito. L'evento è riservato ai proprietari dei cani residenti nei comuni di Santa Marinella, Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Ladispoli e Cerveteri. Non si potranno microchippare più di tre cani per ogni proprietario.

Per l'inserimento del microchip non è necessaria la prenotazione. In prossimità della spiaggia delle sabbie nere è stata già avviata la dog beach, riservata ai cani insieme ai loro accompagnatori.

