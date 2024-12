ALLUMIERE - Nuova iniziativa targata Country Food In occasione della 37esima "Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari", il giorno 20 ottobre l'associazione "Country Food", in collaborazione con il Comune di Allumiere, con la Pro Loco e i produttori locali di castagne, propone un'esperienza unica di trekking someggiato. "Accompagnati dalle inseparabili asinelle Nutella e Boscaiola, potrete immergervi nei suggestivi colori autunnali dei castagneti della "Castellina" - spiegano dalla Country Food - al termine del percorso sarà possibile degustare caldarroste e vino. Inoltre chi parteciperà avrà l'opportunità di acquistare castagne fresche direttamente sul posto. Il percorso è facile e si estende per 3/4 km; il termine dell'escursione è previsto per le 12.30. A seguire ci sarà una degustazione dei prodotti locali nelle vie del borgo". La partenza è fissata alle ore 10 nel piazzale Cesare Moroni con parcheggio dedicato in via del Faggeto. La partecipazione per i bambini è gratuita. È obbligatoria la prenotazione entro le ore 16 di sabato 19. "Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattateci: Paolo al 3473026928 o ad Andrea al 3274071364".

