ALLUMIERE - La delegata Noemi Vernace ci sta riuscendo: nella sua campagna elettorale ha sempre parlato del suo lavoro da insegnante e della sua voglia “di dare un aiuto concreto alle famiglie di Allumiere” e così, grazie alla sua tenacia e al suo continuo impegne ci sta riuscendo a centrare pian piano tutti gli obiettivi che si era posta. Grazie alla delega alle Politiche Giovanili e alla sua voglia di fare la professoressa Noemi Vernace invita tutti oggi 23 maggio alle ore 17, nell’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica di Allumiere per un incontro informativo per le famiglie del comprensorio e per centrare l’obiettivo: “Conoscenza e Consapevolezza" volta poi ad un progetto molto più ampio. Sarà un importante e imperdibile incontro formativo-informativo sui Disturbi dell'Apprendimento. I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente. Sono caratterizzati da difficoltà specifiche, persistenti e progressive nell'acquisizione di queste abilità, pur in presenza di un'intelligenza normale o superiore. Tema dell’evento è: “Domani saremo autonomi”. A salutare e ad introdurre l’argomento saranno il sindaco Luigi Landi e la vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione avvocato Marta Stampella.

Moderatrice dell’incontro la docente e formatrice molto esperta di questo settore, Pamela Pierotti. “Questo incontro evidenzia la delegata alle Politiche giovanili e docente plurilaureata e molto preparata ed empatica, Noemi Vernace - ha lo scopo di far conoscere i disturbi specifici dell'appartamento, ma vorremmo dare una guida a tutti quei genitori che non sanno come muoversi nel mondo delle certificazioni”

La Vernace è una giovane molto impegnata nel sociale e a scuola, sia durante il corso di studi universitari, sia come docente ha acquisito tanta esperienza e sa bene le difficoltà provate dai genitori che devono combattere contro le lungaggini, la burocrazia, le incomprensioni.

In queesto incontro parteciperanno oltre alla dottoressa Noemi Vernace anche gli esperti membri dell’equipe medica de “La LocoMotiva”, che, come spiega la Vernace: “Con grande professionalità ed interesse ci accompagnerà durante tutto l'incontro. Interverrà anche Paola Lancellotti “Tutor Dsa” che ci aiuterà a capire la grande importanza del rapporto scuola, famiglia e tutor”.

La dottoressa e delegata alle Politiche Giovanili, Noemi Vernace ci tiene poi a precisare: “È interesse di tutta l'amministrazione comunale, in particolare mia, assicurare ai propri cittadini un servizio di screening, certificazioni e tutoring sul territorio visto il grande aumento di certificazioni e diagnosi”.

