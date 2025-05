MONTEFIASCONE in lutto per la perdita di Federica Cappelloni, venuta a mancare venerdì 9 maggio dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la malattia. Federica lascia il marito, i figli, la madre, i fratelli, il nonno, la cognata, i nipoti e numerosi parenti, amici e conoscenti. La famiglia Cappelloni è molto conosciuta e stimata in paese, e la notizia della sua scomparsa ha suscitato un'ondata di commozione e cordoglio. Numerosi messaggi di affetto e ricordo sono stati condivisi sui social media. Tra questi, uno particolarmente toccante recita: «Riposa in pace Fede. Ho sempre sperato e pregato per un finale diverso. Veglia sulla tua famiglia e sui tuoi bimbetti. Aiutali a superare questo grande dolore». I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15,30 presso la Basilica di San Flaviano a Montefiascone. La famiglia ha espresso il desiderio che, in luogo di fiori, vengano effettuate offerte a favore del Reparto Oncologico dell’Ospedale Santa Rosa di Viterbo, in memoria di Federica e a sostegno della ricerca e dell'assistenza ai pazienti oncologici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA