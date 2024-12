ALLUMIERE - È stata eseguita ieri l'autopsia sul corpo di Simone Torroni il 28enne della Bianca, deceduto sabato notte al Policlinico Gemelli di Roma.

Il giovane è rimasto gravemente ferito durante un incidente avvenuto il 18 maggio in una pista di motocross durante una gara.

Era stato trasportato dall'elisoccorso Pegaso al Gemelli, ma dopo alcuni giorni ha smesso di vivere lasciando dolore e angoscia nei genitori e in tutti coloro che lo conoscevano. Il magistrato ha riconsegnato la salma alla famiglia e giovedì alle ore 16 sarà celebrato il funerale presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes di La Bianca.

Ieri sera, a partire dalle 21, nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes, il parroco don Ivan Leto ha guidato una commossa serata di preghiera per Simone e per la sua famiglia.

La cerimonia è stata partecipata e si è respirato un clima di immenso dolore per la scomparsa di questo meraviglioso ragazzo sempre solare, allegro, attivo e buono: un ragazzo impagabile di cui tutti stanno piangendone la scomparsa.

La comunità della frazione di Allumiere La Bianca, la Contrada biancoverde e l'amministrazione comunale di Allumiere si sono stretti intorno ai genitori Luisa e Maurizio, piegati da questa seconda tragedia.

Cordoglio e dolore sono stati espressi dai numerosissimi amici che Simone aveva ovunque, grazie al suo bellissimo carattere. Simone era pieno di vita, era attivissimo e faceva di tutto: in famiglia, in Contrada, nello sport, nel lavoro, con gli amici e in tutto Simone ci metteva il cuore e dava il massimo.

"Non ci sono parole. Ci hai colpito così come un fulmine a ciel sereno - spiegano gli sbandieratori di La Bianca - Tu sempre pronto a sorridere e a scherzare con tutti. Abbiamo pianto e gioito insieme, superato ostacoli, nottate insieme. Hai creato un vuoto dentro, ma sarai sempre con me. Ora che sei con tuo fratello guardaci da lassù. Riposa in pace. Lo faremo per te promesso".

