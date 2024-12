CERVETERI - Si svolgeranno domani alle 12 nella chiesa di San Martino i funerali di Andrea Ferlini, il 23enne morto a causa di incidente sulla statale Aurelia.

IL FATTO

Il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto in direzione Cerveteri quando è andato a scontrarsi con un furgone. Disperati, quanto vani, i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Troppo gravi le ferite riportate in seguito all'impatto violentissimo. Andrea era conosciuto come nuotatore, era iscritto al centro sportivo Village di Valcanneto e ultimamente era impegnato anche come istruttore. Tanti i messaggi degli amici, un cordoglio profondo della comunità.

CHIESTA LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STATALE

Da tempo i residenti e le associazioni segnalano i pericoli della statale Aurelia. In primis gli incroci sono da sistemare. Per svoltare ad Olmetto e Boietto, spesso, gli automobilisti oltrepassano la doppia striscia sulla carreggiata evitando di dover percorrere svariati chilometri per eseguire la corretta inversione di marcia. E ormai avviene quotidianamente anche all’altezza dei due distributori di benzina di Ladispoli e Palidoro, teatro della sciagura della settimana scorsa.

