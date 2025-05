VEJANO - Sgomento e profondo cordoglio per la scomparsa di Alessandro Bitti, luogotenente dell’Arma dei carabinieri e consigliere comunale di Vejano. Dopo la sindaca Teresa Pasquale, ad esprimere vicinanza alla famiglia Bitti è tutta la comunità di Fratelli d’Italia, attraverso una nota del coordinatore provinciale Massimo Giampieri. «La notizia della scomparsa di Alessandro Bitti ci ha profondamente colpiti. Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri e consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Vejano, Alessandro è stato un esempio di dedizione e servizio alla comunità. La sua integrità, il suo impegno e la sua passione per il bene comune hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi. A nome mio personale e di tutta la comunità provinciale di Fratelli d’Italia, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari: ci stringiamo a loro in questo momento di grande dolore, consapevoli che il ricordo del suo operato continuerà a ispirarci nel nostro impegno quotidiano per il territorio». Alla nota di Giampieri, fa seguito quella di Gabriele Caropreso, consigliere comunale e coordinatore FdI di Oriolo Romano. «La scomparsa del maggiore Alessandro Bitti ha suscitato profondo dolore e immensa tristezza non solo nella nostra comunità politica, ma anche in tutta la comunità oriolese». Caropreso, in particolare, esprime il proprio cordoglio, quello del gruppo di opposizione Oriolo Avanti e dell’intero circolo del partito di Giorgia Meloni. «Alessandro è stato una figura di riferimento nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Un uomo vero, di grande valore, dedizione e impegno, sempre pronto all’ascolto, al consiglio, all’aiuto, a servire la comunità e ad onorare la divisa con professionalità, coraggio e discrezione. La sua perdita rappresenta un colpo durissimo per tutti noi, per le istituzioni e per chi lo ha conosciuto personalmente, per chi come me era legato a lui come amico e per chi condivideva con lui l’impegno politico-amministrativo o semplicemente la fede calcistica. In questi mesi avevamo messo in piedi dei progetti futuri sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista sportivo. In questo momento di dolore, il pensiero va a tutta la sua famiglia, in particolar modo a Maria Pia e a Giovanni, ma anche a tutta l’Arma dei Carabinieri, e a chi con lui ha condiviso tanti anni di onorato servizio. Il suo ricordo non verrà mai meno e il suo esempio sarà sempre una stella polare per la nostra azione politica e nella vita quotidiana», conclude Caropreso. I funerali sono previsti domani (martedì 27 maggio), alle 17, nella chiesa di santa Maria del rosario a Vejano.

