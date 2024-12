BOMARZO - E’ lutto a Bomarzo dove, nei giorni scorsi, è morta all’età di 69 anni Teresa Natalia.

Teresa Natalia, ex assessore comunale, era molto conosciuta e amata dalla comunità. È stata infatti assessore alla Scuola e ai Servizi sociali per tanti anni: dal 2005 al 2015. La sua morte improvvisa ha scosso l’intero paese.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale circola in queste ora in un post su Facebook. «Non riusciamo a trovare le parole per esprimere il dolore per la prematura e improvvisa scomparsa di Teresa Natalia – si legge nel post -. Per anni è stata in prima linea in amministrazione comunale, occupandosi di scuola e servizi sociali. Una donna intelligente e attenta alle vicende di Bomarzo».

«Una persona discreta e sensibile – prosegue il post dell’amministrazione comunale di Bomarzo-. Vogliamo ringraziarla per l’impegno e il tempo a servizio di Bomarzo e dei bomarzesi.

Un abbraccio alla sua amata famiglia. Ciao Teresa non ti dimenticheremo».

La comunità si riunirà per l’ultimo saluto a Teresa Natalia nella giornata di domani (sabato 11 novembre) alle 17 alla chiesa Cristo Risorto a Bomarzo. E saranno in tanti a renderle l’ultimo saluto.

