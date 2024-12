NEPI - Nel paesino viterbese, la morte di Rosilde Mazzalupi ha suscitato profonda commozione. La 67enne, deceduta domenica scorsa, dopo l’incidente in cui era rimasta coinvolta sabato 23 marzo, era conosciuta e stimata da tutta la comunità. Nelle piazze e nei negozi nepesini, in questi giorni successivi alla tragedia, non si parla che di Rosilde e del suo buon cuore. «Una tragedia per tutti... Rosilde lascia un vuoto grande grande per tutti noi», ripetono nel paese.

La donna, investita da un mezzo pesante in prossimità delle strisce pedonali, lascia il marito Stefano, compagno di una vita, l'amata figlia Simona e le adorate nipotine. «Una bellissima persona, gentile e affettuosa con tutti», la ricordano. E ancora: «Una persona meravigliosa come poche altre, dolce e solare; simpatica, sempre sorridente e scherzosa». Il cordoglio corre anche sui social. «Grazie per la gioia di vivere che hai sempre dimostrato a tutti noi, avevi un sorriso per tutti», scrive Consuelo. «Il tuo sorriso, la tua bontà e la tua gioia resteranno sempre con noi», aggiunge Maria. «Mancheranno tantissimo i tuoi abbracci e i tuoi baci», il ricordo di Antonella. «Mancheranno - il commento di Alessia - tanto le tue parole dolci e buone accompagnate dal tuo grande sorriso». «Porta i bei sorrisi che ti contraddistinguevano anche lassù», scrive ancora Veronica. «Quante risate mi hai fatto fare anche nei momenti più tristi - ricorda Paola -, ti porterò sempre nel mio cuore»".

Come anticipato all’inizio, sabato scorso, Rosilde era stata investita da un camion in via Roma, nel centro di Nepi, e soccorsa con l'eliambulanza per poi essere trasportata al policlinico Gemelli di Roma. Qui l’intervento d’urgenza che, tuttavia, si sarebbe rivelato inutile. Stando a quanto si è appreso, la salma è stata sottoposta ad ispezione esterna, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale al fine di fare piena luce sulla dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. A dare l’annuncio della sua morte, domenica mattina, il sindaco Franco Vita. «Rosilde ci ha lasciato – scriveva domenica -. Tutti abbiamo sperato e pregato per lei. Ci mancherà il suo sorriso…». «Una notizia che ci ha fatto tremare il cuore - racconta Rossella -. La dolce Rosilde ci ha lasciati. Lei che gioiva e soffriva con te, lei che con i suoi forti abbracci cercava sempre di trasmettere la sua forza per farti star meglio». La cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto all’amata Rosilde è prevista per domani mattina alle 11 al Duomo di Nepi. La famiglia, nel necrologio ha chiesto «non fiori, ma opere di bene». Come sicuramente avrebbe voluto Rosilde, una donna dal grande cuore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA