Si terranno domani alle 12 davanti al tempio crematorio di San Lazzaro i funerali con rito civile di Paolo Caporossi, l’imprenditore morto nella notte tra sabato e domenica all’ospedale di Belcolle dove era stato ricoverato dopo essere stato trovato in casa in condizioni critiche. L’uomo, noto imprenditore viterbese, avrebbe tentato il gesto estremo nella casa di via Garbini. Tuttavia, nonostante i soccorsi, e l’intervento di un dipendente del centro commerciale, che lo ha trovato ancora vivo, nelle ore successive le condizioni sono peggiorate fino al decesso. Resta da chiarire il motivo per cui l’uomo abbia compiuto il gesto. Nessuna ipotesi al momento è esclusa.