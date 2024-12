CERVETERI - Si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 presso la Chiesa Santissima Trinità in via Fontana Morella a Cerveteri i funerali di Damiano Casali, il 19enne che giovedì è precipitato dal Belvedere perdendo tragicamente la vita. «È una tragedia inimmaginabile, devastante - scrive il vicesindaco Federica Battafarano - Tutta la comunità si stringe attorno al dolore dei familiari, dei parenti e degli amici. Riposa in pace Damiano, qui lasci un vuoto incolmabile». In segno di cordoglio il sindaco Elena Gubetti aveva disposto le bandiere del Comune a mezz’asta sia per la giornata di giovedì che per quella di ieri. Intanto in queste ore alcuni amici della famiglia del ragazzo hanno deciso di avviare una raccolta fondi a sostegno delle spese del funerale. Per poter partecipare ci si può recare presso "Il barretto" o presso la sala planetwin365 di via delle Mura Castellane. Intanto si susseguono sui social i messaggi di cordoglio per la scomparsa prematura di Daniele.

©RIPRODUZIONE RISERVATA