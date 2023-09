CIVITAVECCHIA – È atteso per domani alle 13 l’arrivo al porto di Civitavecchia della nave Geo Barents, di Medici Senza Frontiere. A bordo vi sono 61 naufraghi soccorsi nei giorni scorsi, tra cui 5 minori non accompagnati, che si trovavano su un’imbarcazione di legno sovraffollata e in pericolo in zona SAR libica.