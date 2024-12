C’è dolore e sconcerto a Valentano per la scomparsa di un giovane di 32 anni, Marco Tortora. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto domenica sera in casa sua. A dare l’allarme è stata la madre non riuscendo a mettersi in contatto con lui.

Quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento, per lui non c’era già più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti sul posto anche i carabinieri.

Marco Tortora, che viveva da solo, lavorava per un’ azienda operante nel settore del fotovoltaico. Al momento non sono note le cause del decesso. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per vedere chiaro sulla morte del giovane. Sconvolti familiari e amici. Un collega ha scritto sui social “una notizia che non volevo sapere, non si può morire a 32 anni. Mi mancherai collega, con te le risate erano sempre assicurate. Fai buon viaggio aquilotto”.