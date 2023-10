CERVETERI - Buone notizie per la via Doganale. Tempo permettendo, prenderanno il via da oggi i lavori di manutenzione straordinaria. «I lavori - ha spiegato il consigliere FdI, Luigino Bucchi - riguarderanno i tratti stradali più disastrati».

Proprio nei giorni scorsi il consigliere comunale d’opposizione aveva puntato i riflettori sulla strada provinciale. Era bastata infatti la prima ondata di maltempo per far riemergere tutte le problematiche che quotidianamente gli automobilisti devono affrontare: manto stradale dissestato in più punti e strada allagata a causa, probabilmente, dell’ostruzione dei canali di scolo che non consentono alle acque piovane di defluire correttamente.

Da tempo cittadini e pendolari ne chiedono la messa in sicurezza senza però ottenere interventi risolutivi. Nei mesi scorsi, addirittura, Città Metropolitana, a causa dell’assenza di fondi per gli interventi, aveva semplicemente abbassato i limiti di velocità portandoli addirittura a 30 km/h, per poi correggere il tiro a 50 km/h (laddove è stato possibile posizionare i cartelli stradali “corretti”). Obiettivo: la sicurezza degli automobilisti che però non hanno accolto di buon grado il provvedimento.

