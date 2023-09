CERVETERI – «Ancora una volta orgogliosa di rappresentare Cerveteri, un nostro concittadino è l’autore della docuserie "Il supervissuto", scritto insieme a Guglielmo Arie' e Pepsy Romanoff, e dedicato a Vasco Rossi, la rockstar più amata d'Italia». A parlare è il sindaco etrusco, Elena Gubetti, esaltando Igor Artibani, sceneggiatore cinematografico, con una carriera davvero importante alle spalle e ora protagonista del documentario di 5 puntate in orbita da ieri sulla piattforma Netflix. «Ad Igor i miei complimenti per il grande lavoro svolto – aggiunge Gubetti - e naturalmente un augurio speciale da parte di tutta la città per continuare sempre a realizzare grandi successi come questo».

