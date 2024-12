LADISPOLI - «Non solo un valore aggiunto per l'inclusività ma anche dal punto di vista turistico». Parola del direttore regionale del Turismo, Paolo Giuntarelli. Riflettori puntati sulla spiaggia inclusiva realizzata a Marina di Palo grazie a un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e che già da oggi sarà operativa.

Un «evento unico ed eccezionale nel suo genere» ha commentato il consigliere regionale Mario Luciano Crea presente al taglio del nastro. «Dobbiamo fare in modo che questa spiaggia - ha aggiunto - diventi normalità». Per il consigliere regionale anche le persone che ha definito «speciali» «hanno diritto di godere di questo spettacolo» (riferendosi alla bellezza del mare e ad una giornata di relax sull'arenile). Soddisfatto anche il sindaco Alessandro Grando che ha puntato i riflettori sull'attenzione che la sua amministrazione ha per il sociale.

«Un'opera complessa» ha aggiunto il delegato al Demanio marittimo Pierpaolo Perretta che ha seguito il progetto e che grazie alla «celerità» di tutti è riuscita a diventare realtà già da questa stagione balneare. E se già da oggi la spiaggia inclusiva sarà operativa, a partire dal 14 agosto sarà anche a disposizione, come annunciato nei giorni scorsi proprio da Perretta - un servizio di navetta a chiamata che permetterà anche a chi non ha la possibilità di spostarsi di poter godere del mare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA