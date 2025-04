SANTA MARINELLA - Si è svolta nella suggestiva cornice del Museo del Mare e della Navigazione Antica presso il Castello di Santa Severa, l’assemblea dei soci della Dmo Etruskey, occasione di rinnovato impegno collettivo verso la promozione turistica e culturale dell’Etruria meridionale.

L’incontro ha rappresentato un momento significativo di confronto e pianificazione tra i partner della Dmo. Durante l’assemblea sono stati approvati il bilancio consuntivo 2024 e il budget di previsione per il 2025, con la condivisione delle nuove attività in programma per l’anno a venire. Tra i punti centrali, anche la candidatura di Federica Scala a nuova destination manager, accolta con entusiasmo e fiducia da parte degli associati.

I soci presenti hanno confermato l’importanza strategica di Etruskey come rete di cooperazione territoriale, capace di valorizzare le eccellenze storiche, naturalistiche e culturali dell’Etruria meridionale. Un'area unica nel panorama nazionale, con un potenziale ancora tutto da esplorare e raccontare.

La nomina di Federica Scala rappresenta un segnale di continuità, volto a rafforzare l’identità e la visibilità del territorio, attraverso un approccio integrato, sostenibile e innovativo.

Ai nuovi progetti e alla nuova guida della Dmo, vanno i migliori auguri da parte di tutti i soci «per un lavoro proficuo e rinnovato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA