VITERBO – Sergio Caci, commissario di Noi Moderati per la provincia di Viterbo, ha commentato positivamente le dichiarazioni del ministro Lollobrigida , al latere delle votazioni sul Dl Agricoltura, riguardo l'importanza data dal Governo Meloni al settore agricolo.

"In Tuscia, l'agricoltura rappresenta un settore trainante per l'economia locale – afferma Caci - È fondamentale che la politica torni a mettere al centro delle proprie priorità il sostegno e lo sviluppo di questo comparto strategico”.

"L'attenzione del Governo verso una agricoltura sostenibile e moderna, che sfrutta tecnologie avanzate, è un segnale positivo – aggiunge – Questi strumenti permetteranno di migliorare le colture, aumentare la resistenza alle malattie e agli stress ambientali, senza ricorrere agli organismi geneticamente modificati (OGM)». «È cruciale che la politica continui su questa strada per garantire un futuro prospero al nostro settore primario – conclude Caci – Inviteremo il ministro in Tuscia per un incontro con tutte le aziende del settore».

