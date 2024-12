TARQUINIA - Prende il via oggi la 18esima edizione del DiVino Etrusco. Da oggi a domenica 25 e dal 29 al 31 agosto, dalle 20,30 all’1, torna nel centro storico di Tarquinia la rassegna che celebra il comune passato culturale della dodecapoli etrusca. Lungo un affascinante itinerario enoico, Tarquinia, Arezzo, Bolsena, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Orvieto, Perugia, Piombino, Veio, Volterra e Vulci faranno conoscere le loro eccellenze vinicole attraverso 46 cantine, per oltre 90 vini.

Un percorso da “vivere” a ritmo lento, fra suggestive vie e piazze, “accompagnati” dai sommelier della Fisar delegazione Viterbo presenti negli stand, a garanzia di un approccio elegante e consapevole alla degustazione.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Nel centro storico di Tarquinia saranno apportate importanti modifiche alla viabilità e agli orari della ztl.

«Queste misure - spiegano dal Comune di Tarquinia - sono necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione».

Oggi, giovedì 22, l’attivazione dell’Area pedonale urbana (APU) in Corso Vittorio Emanuele sarà anticipata alle 17, per l'inaugurazione dell'evento.

La chiusura dell'Area pedonale urbana (Apu) in Corso Vittorio Emanuele sarà anticipata alle 19 nei giorni 23-24-25 e 29-30-31. Nei giorni 22-23-24-25 e 29-30-31 agosto, l’attivazione della ztl sarà anticipata alle 19.

Saranno vietati il transito e la sosta con rimozione forzata, inclusi i veicoli al servizio di persone con disabilità, nelle principali vie e piazze del centro storico, dalle 17 fino alle 2 del giorno successivo. Alcune delle aree coinvolte includono: piazza Cavour; corso Vittorio Emanuele; piazza Giacomo Matteotti e molte altre aree del centro storico. I residenti all'interno della Ztl potranno accedere alle aree limitate, ma è richiesto il rispetto delle nuove disposizioni orarie. Le violazioni delle nuove disposizioni comporteranno sanzioni amministrative.

GLI EVENTI

Tanti gli appuntamenti in programma. Ricco il cartellone dei concerti e degli spettacoli degli artisti di strada che animeranno la manifestazione.

All’Alberata Dante Alighieri, il 23, 24 e 30 agosto, alle 18,30, si terranno i tre incontri letterari moderati dal giornalista Stefano Tienforti, perfetto anticipo pomeridiano in attesa delle serate “DiVine”.

Palazzo Vitelleschi, il 22, 23, 24, 29, 30 e 31 agosto, ospiterà Degustazioni DiWine, l’iniziativa interamente sovvenzionata dall’Arsial e dedicata alla scoperta di luoghi e tradizioni del Lazio e dei suoi territori etruschi, tra assaggi di vini, conferenze, presentazione di prodotti locali, show cooking e buone pratiche di sostenibilità ambientale.

Al suo interno si svolgerà il concorso gastronomico Divin Mangiando. DiVino Etrusco da molti anni fa rima con street food. Ristoranti, bar, pub, osterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, piadinerie, proporranno il cibo da strada. In compagnia degli amici o della propria famiglia, gli amanti del nettare di Bacco potranno degustare un buon calice di vino e mangiare bene, senza bisogno di un piatto e di stare seduti a un tavolo.

A piazza Giacomo Matteotti e in via Umberto I saranno presenti dei mercatini, curati dall’associazione Viva Tarquinia, mentre piazza Giuseppe Verdi ospiterà i produttori locali con le eccellenze del territorio tarquiniesi.

“Tramonti DiVini” ed “Etruschi DiVini” sono i nomi delle due visite guidate alla scoperta della città, che possono essere prenotate online ai link https://eventi.archeoares.it/evento/tarquinia-visita-guidata-etruschi-divini/ e https://eventi.archeoares.it/evento/tarquinia-visita-guidata-tramonti-divini/.

Prevista l’apertura serale straordinaria del Museo Nazionale Archeologico, con i suoi capolavori d’arte etrusca, che sarà visitabile al costo di 2 euro.

BIGLIETTI E PREVENDITA ON LINE

I biglietti della rassegna sono acquistabili direttamente alle casse nelle serate della manifestazione: biglietto giornaliero da 18 euro, con degustazione dei vini della dodecapoli, sacca e bicchiere; biglietto da 10 euro con 4 assaggi, sacca e bicchiere. Per la prima volta è stata attivata la prevendita on line al link https://eventi.archeoares.it/evento/divino-etrusco/, Il ticket andrà poi ritirato, con la sacchetta e il calice all’InfoPoint della Barriera San Giusto. Per rimanere aggiornati è possibile seguire la pagina Facebook “Tarquinia DiVino Etrusco”.

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia e MiC - Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, e con il sostegno della Regione Lazio e dell’Arsial. Ha il patrocinio della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio Rieti Viterbo e dei Comuni della dodecapoli etrusca. Il festival è realizzato con la direzione dell’Enogastronomo con il Cappello Carlo Zucchetti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA