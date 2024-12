FIUMICINO - Un incendio è divampato a Fiumicino dove nella giornata di ieri: alle ore 5:40, in via della Scafa n. 121 la Squadra operativa. ha inviato la squadra Vigili del fuoco di Ostia (13/A.

Le fiamme sono divampate all’interno di un cantiere nautico, in cui sono andate a fuoco quattro imbarcazioni di dimensioni che variano tra i 12 e i 18 metri . I vigili del fuoco sono intervenuti sul lugo dell’incenidio con in supporto l’autobotte, il carro autoprotettori ed il carro schiuma per evitare il proagarsi dell’incendio anche alle altre imbarcazioni presenti all’interno del cantiere nautico.

L’alta colonna di fumo era bene visibile da varie parti della città, soprattutto a Isola Sacra.

Nell’incendio, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le effettive cause di quanto accaduto.