S. MARINELLA – Ha preso il via da alcuni giorni il torneo di calcetto “Distinti e Forti”, organizzato dal professor Becherucci, che da anni lotta contro il bullismo e le droghe. L’evento sportivo a cui partecipano gli studenti della scuola media Carducci e che si svolge alla palestra dell’istituto, è volto a sensibilizzare i ragazzi di ogni fascia d’età sul fenomeno del cyberbullismo. Una iniziativa all’interno della quale sport, socialità e principi morali si uniscono sinergicamente. «Il primo scopo è quello di colpire nei giovani ideali di solidarietà e di inclusione, valori da rispettare anche all’interno delle mura scolastiche - afferma il professor Becherucci – che si è fatto pioniere di questi eventi in ambito scolastico - sono ormai sei anni che esiste ed è nato allo stadio, nel gate 51, nel quale io e altri tre abbiamo deciso di fondere insieme l’amore per il calcio e la voglia di attivarsi per dare un contributo nel sociale, cercando di costruire insieme un futuro migliore volto all’accettazione del diverso Sono principi che servono a farli crescere in uno spazio di armonia. Principi che trapelano facilmente entrando in questo contesto, fatto di amicizia pura, in cui tutti si sentono a casa. “Qui siamo come una famiglia - spiegano due ragazzi dell’Istituto comprensivo Piazzale della Gioventù - ci sentiamo uniti, ci conosciamo tutti. Anche con i professori abbiamo un bellissimo rapporto, alla cui base c’è sempre il rispetto reciproco”. In campo, con un pallone tra i piedi, ma anche fuori, non esistono differenze, si gioca per divertirsi e per stare bene. L’iniziativa non vede protagonisti solamente i ragazzi delle medie, bensì si estende anche all’esterno permettendo a tutti coloro che hanno voglia e passione di unirsi alla grande famiglia di Distinti e Forti”.

