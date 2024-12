FIUMICINO - Domenica 18 febbraio, dalle ore 9 alle ore 16, si svolgerà la manifestazione “Auto d’epoca - XXIV edizione del trofeo di Carnevale”.

L’ evento Patrocinato dal Comuna di Fiumicino, a cura di Club motori d’altri tempi.

Il Punto di raduno è sul Lungomare di Ponente nel tratto compreso tra Viale delle Pineta e Via Pegli ed arrivo nell’area sterrata fronte stabilimento Esercito. In occasione della sfilata è stata istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 o fino a cessate esigenze, divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura al transito veicolare compresi gli stalli adibiti a parcheggio, in Lungomare di Ponente nel tratto compreso tra Via della Pineta di Fregene(esclusa) e Via Pegli (esclusa)

– Dalle ore 13.00 alle ore 16.00 o fino a cessate esigenze, divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura al transito veicolare nell’area sterrata fronte stabilimento Esercito, posta in Lungomare di Ponente tratto compreso tra Via Santa Marinella e Via Santa Severa.