SANTA MARINELLA – Nei lavori di ripulitura del Cantinone, area di proprietà dell’Arsial passata al Comune di Santa Marinella, è stata scoperta una serie di discariche abusive in cui erano presenti rifiuti di ogni genere. Materiale inquinante, mezzi meccanici abbandfonati, materiali da risulta edili, rifiuti ingombranti ed altro. Ora, il Comune, attraverso la società che ha in gestione la raccolta differenziata, cercherà di ripulire l’appezzamento di terreno perché, su quel lotto c’è un progetto di realizzare dei parcheggi e un parco pubblico.

“Infatti è da considerare di enorme valore, il patrimonio immobiliare e di terreni ottenuto a titolo gratuito dall’Arsial che ci permetterà di recuperare con fondi Pnrr il vasto edificio del Cantinone e dei terreni circostanti – dice Tidei - dove nascerà un parco pubblico e un parcheggio, necessario per la zona di via delle Colonie. Anche in questo caso stiamo dando risposte concrete alle esigenze della popolazione. A breve acquisiremo al nostro patrimonio anche il vicino Casale Baffioni”.

Quello che una volta era un’azienda agricola sorta su un terreno dell’Arsial e successivamente abbandonata a sè stessa, oggi è di proprietà del Comune. Qualche mese fa, infatti, davanti al notaio Di Tarsia, è stato firmato l’atto di cessione del compendio immobiliare e delle aree circostanti. Un’importante acquisizione per il Comune, che finalmente potrà beneficiare di una struttura che fa parte da sempre della storia della città. L’atto, porta a compimento l’impegno di Arsial preso la scorsa estate con l’amministrazione comunale.

