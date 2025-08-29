CIVITAVECCHIA – Sacchi pieni di rifiuti di ogni genere, pneumatici, residui di lavorazioni varie. E ancora plastica, vecchi oggetti e mobilia, sacchi di fogliame, bombolette, mattoni, rifiuti indifferenziati. Questo e molto altro ad alimentare le discariche abusive che continuano a moltiplicarsi in città, in centro ma soprattutto nelle periferie.

Gli operatori di Csp, negli ultimi giorni, sono intervenuti per rimuovere i rifiuti abbandonati in via Fabio Sacchetti, nuova Strada Mediana e via di Vigna Turci, a poca distanza, tra l’altro, dall’ecocentro comunale. Una piaga che, nonostante l’inasprirsi di multe e sanzioni, sembra non trovare soluzione definitiva. Servono controlli più serrati e una maggiore responsabilizzazione dei cittadini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA